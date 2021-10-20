اليوم.. البابا تواضروس يعقد اجتماعه الأسبوعي دون حضور شعبي

كتب مينا غالي

يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في السابعة مساء اليوم، اجتماع الأربعاء الأسبوعي، وذلك دون حضور شعبي تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم بث الاجتماع عبر القنوات المسيحية المختلفة وصفحتي المتحدث باسم الكنيسة القبطية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقناة coc الخاصة بالكنيسة والتي تبث عبر الإنترنت.

وكان قد ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء الماضي من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وجاءت العظة تحت عنوان "كُفَّ عَنِ الْغَضَبِ" في إطار سلسلة التأملات التي يقدمها قداسته من خلال مزمور ٣٧، حيث تناول قداسة البابا موضوع السيطرة على الغضب، وركز قداسته على أن الغضب يسبب أعالًا لا تمجد الله، وطرح عددًا من الطرق للسيطرة عليه والتعامل معه.

وبدأ قداسة البابا منذ الأول من شهر سبتمبر الماضي سلسلة جديدة من العظات في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، من خلال مزمور ٣٧ تحت عنوان "دروس في الحكمة"، ويعد موضوع "كُفَّ عَنِ الْغَضَبِ" الدرس السابع من دروس هذه السلسلة.