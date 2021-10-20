Masrawy logo white

إبلاغ السلطات وإذن كتابي.. تعرف على شروط التدخل الطبي لإنقاذ المريض أو الجنين- مشروع قانون

01:20 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
إبلاغ السلطات وإذن كتابي.. تعرف على شروط التدخل الطبي لإنقاذ المريض أو الجنين- مشروع قانون

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أحال مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن المسؤولية الطبية إلى لجنة الشؤون الصحية بالمجلس؛ لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة.

وتضمن مشروع القانون عددًا من المحاذير التي تلزم الأطباء باتباعها، من بينها تحديد إجراءات التدخل الطبي والعلاجي.

ويرصد "مصراوي" أبرز المحددات التي وضعها القانون للتدخل الطبي، والتي جاءت على النحو التالي:

نصت المادة السادسة بمشروع القانون على: في ما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجى الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:

أ‌- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلًا لإجرائها، حسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية، حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.

ب‌- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة؛ للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.

ج- أن تؤخذ موافقة كتابية من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره، ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.

د- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.

هـ- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.

و- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بأحد الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

مجلس النواب التدخل الطبي إنقاذ المريض أو الجنين أيمن أبو العلا إجراءات التدخل الطبي والعلاجي

الخبر التالى:

اليوم.. البابا تواضروس يعقد اجتماعه الأسبوعي دون حضور شعبي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بتهمتي السير عكس الاتجاه والسرقة.. إحالة المتهم بخطف هاتف صحفي أثناء بث مباشر للمحاكمة العاجلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا