بطء شديد في الإنجاز.. طلب برلماني بوضع جدول زمني للانتهاء من تطوير المستشفيات

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن عدم الانتهاء من بعض المستشفيات الجاري تطويرها أو عمل إحلال وتجديد لها أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض الوحدات الصحية وتطويرها؛ مما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح محسب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن منظومة الصحة من أهم القطاعات الخدمية التي تحظى باهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية، بداية من حزمة من القرارات والمبادرات والتوجيهات؛ ولعل حملة "100 مليون صحة" من أهم المبادرات التي تهدف إلى توفير مستوى أفضل للرعاية الصحية، والكشف عن الأمراض الوراثية وأمراض السمنة، وغيرها من المبادرات، والبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهذا الاهتمام يجب أن تتم ترجمته في صورة قرارات على الأرض.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك عددًا من المستشفيات التي بدأ العمل في تطويرها وتجديدها منذ سنوات، وعلى الرغم من الحصول على مواعيد سابقة لتسليمها وعودتها إلى العمل بكامل طاقتها؛ فإن الأعمال تسير ببطء شديد، وعدم الانتهاء من الأعمال ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمرضى؛ خصوصًا في القرى والريف؛ إذ لا يجدون سوى القطاع الخاص الذي يستوجب إعادة نظر في تحديد قيمة الحصول على الخدمة الطبية بعد الزيادة غير المبررة في الأسعار.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة حول المستشفيات الجاري العمل بها، ونسبة الأعمال؛ سواء المتبقية أو التي تم الانتهاء منها، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من جدول الأعمال، وما هو متاح من اعتمادات بالفعل وأعداد المواطنين المستفيدين من هذه الوحدة الصحية أو المستشفى، ومن ثمَّ يتم وضع أولويات للانتهاء من الأعمال وفقًا لحاجة المواطنين وإعلاء المصلحة العامة.