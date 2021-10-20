Masrawy logo white

بطء شديد في الإنجاز.. طلب برلماني بوضع جدول زمني للانتهاء من تطوير المستشفيات

12:54 م الأربعاء 20 أكتوبر 2021
بطء شديد في الإنجاز.. طلب برلماني بوضع جدول زمني للانتهاء من تطوير المستشفيات

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن عدم الانتهاء من بعض المستشفيات الجاري تطويرها أو عمل إحلال وتجديد لها أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض الوحدات الصحية وتطويرها؛ مما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح محسب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن منظومة الصحة من أهم القطاعات الخدمية التي تحظى باهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية، بداية من حزمة من القرارات والمبادرات والتوجيهات؛ ولعل حملة "100 مليون صحة" من أهم المبادرات التي تهدف إلى توفير مستوى أفضل للرعاية الصحية، والكشف عن الأمراض الوراثية وأمراض السمنة، وغيرها من المبادرات، والبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهذا الاهتمام يجب أن تتم ترجمته في صورة قرارات على الأرض.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك عددًا من المستشفيات التي بدأ العمل في تطويرها وتجديدها منذ سنوات، وعلى الرغم من الحصول على مواعيد سابقة لتسليمها وعودتها إلى العمل بكامل طاقتها؛ فإن الأعمال تسير ببطء شديد، وعدم الانتهاء من الأعمال ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمرضى؛ خصوصًا في القرى والريف؛ إذ لا يجدون سوى القطاع الخاص الذي يستوجب إعادة نظر في تحديد قيمة الحصول على الخدمة الطبية بعد الزيادة غير المبررة في الأسعار.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة حول المستشفيات الجاري العمل بها، ونسبة الأعمال؛ سواء المتبقية أو التي تم الانتهاء منها، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من جدول الأعمال، وما هو متاح من اعتمادات بالفعل وأعداد المواطنين المستفيدين من هذه الوحدة الصحية أو المستشفى، ومن ثمَّ يتم وضع أولويات للانتهاء من الأعمال وفقًا لحاجة المواطنين وإعلاء المصلحة العامة.

مجلس النواب أيمن محسب وزيرة الصحة الوحدات الصحية

الخبر التالى:

أشرف عبد الباقي ينفي انسحابه من مهرجان الجونة ويكشف رأيه في فيلم "ريش"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
868

إصابات اليوم

43

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

320207

إجمالي الإصابات

18058

إجمالي الوفيات

270193

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. بتهمتي السير عكس الاتجاه والسرقة.. إحالة المتهم بخطف هاتف صحفي أثناء بث مباشر للمحاكمة العاجلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا