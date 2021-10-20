4 حملات تفتيشية مكبرة.. إزالة 14 عشا لصيد الصقور وضبط 20 صقرا- صور

ضبط عبوات أنسولين بمطار القاهرة قبل شحنها في طرود ملابس إلى نيجيريا

كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة من خلال قطاع حماية الطبيعة عدد 4 حملات تفتيشية مكبرة بنطاق محميات الفيوم للتأكد من تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي و الطيور المهاجرة وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات و الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملات أسفرت عن تدمير عدد 14 عش صيد مخصصة لعمليات الصيد الجائر للصقور بالإضافة إلى العثور على عدد 20 صقر علاوة على مصادرة أدوات الصيد المستخدمة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر والعرض على النيابة .

وأضافت فؤاد أن خبراء المحميات والحياة البرية بالوزارة قاموا فور الإنتهاء من الحملات بمعاينة الصقور المضبوطة وتوفير الرعاية المناسبة لها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية ثم اعادة إطلاقها لاستكمال رحلتها .

وشددت وزيرة البيئة على قيام قطاع حماية الطبيعة بالوزارة خلال موسم هجرة الطيور بالتصدى لكافة أعمال الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة وتوفير الحماية لها أثناء رحلتها السنوية خلال فصل الخريف وذلك بتنفيذ الحملات التفتيشية بمسار هجرتها بمصر بما يضمن تنفيذ قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بالطيور المهاجرة وحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجى.

و تهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية و حمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة للإنسان و البيئة و لعدم التعرض للمسألة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشان .

جديراً بالذكر أن الوزارة تقوم برفع الوعى البيئى بأهمية التنوع البيولوجي وضرورة المشاركة فى حماية البيئة سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك او من موقع الوزارة الالكترونى.

وفى حالة الاستفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات يرجى التواصل من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 أو على رقم الواتس اب 01222693333 طوال أيام الأسبوع.