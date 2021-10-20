"بوينج": 1.4 تريليون دولار قيمة صفقات طائرات الشرق الأوسط خلال 20 عاماً

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "بوينج" المصنعة للطائرات، إن شركات الطيران في الشرق الأوسط سوف تحتاج إلى 3 آلاف طائرة جديدة بقيمة 700 مليار دولار، وخدمات ما بعد البيع مثل الصيانة والإصلاح بقيمة 740 مليار دولار، بحلول عام 2040، مع تعافي المنطقة، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي على السفر والشحن الجوي.

وقدمت "بوينج" توقعاتها لسوق الطيران التجاري للعام الجاري، التي توفر معلومات مفصلة القطاع للطائرات والخدمات التجارية على مدى 20 عاماً المقبلة.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن تتضاعف حركة الركاب والأسطول التجاري في الشرق الأوسط خلال 20 عامًا، وفقاً لما ورد في توقعات الشركة لسوق الطيران التجاري، وتلبي أكثر من ثلثي شحنات الطائرات إلى الشرق الأوسط النمو المتوقع، في حين سوف يحل ثلث الشحنات محل الطائرات القديمة بطرازات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود مثل 737 ماكس ، و787 دريملاينر ، و777 إكس.

وقال راندي هايسي، المدير العام للتسويق لدى بوينج للطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط: لا يزال دور منطقة الشرق الأوسط كمحطة ربط عالمية مهماً لتطوير الأسواق من وإلى جنوب شرق آسيا والصين وإفريقيا.

وأضاف راندي هايسي: سوف تقوم شركات الطيران في الشرق الأوسط بتنمية أساطيلها لتصل إلى 3530 طائرة؛ بهدف استيعاب حركة الركاب والبضائع المتزايدة، وسوف يتضاعف الأسطول الحالي للطائرات ذات الجسم الضيق والمكون من 660 طائرة إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1750 طائرة.

وتابع راندي: يتوقع أن تحتاج المنطقة إلى 223 ألف موظف طيران جديد حتى عام 2040؛ بما في ذلك 54 ألف طيار، و51 ألف فني، و91 ألفًا من أفراد طاقم الطائرة.

وقال راندي هايسي: من المتوقع أن يتضاعف أسطول طائرات الشحن تقريباً من 80 طائرة في عام 2019 إلى 150 طائرة بحلول عام 2040، وحركة الشحن الجوي لدى شركات النقل في المنطقة قد ازدادت منذ عام 2020 بنحو 20%، خصوصًا أن مقر اثنتين من أكبر 5 شركات شحن في العالم في المنطقة.