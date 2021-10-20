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القصير يبحث مع أمين عام الزراعة الأردني آفاق التعاون بين البلدَين

10:40 ص الأربعاء 20 أكتوبر 2021
القصير يبحث مع أمين عام الزراعة الأردني آفاق التعاون بين البلدَين

جانب من الاستقبال

كتب- مصراوي:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، محمد عيسى الحياري، أمين عام وزارة الزراعة الأردنية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، على هامش اجتماعات اللجنة الإقليمية لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي.

وأشاد القصير بالعلاقات المتميزة بين البلدَين الشقيقَين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله، مؤكداً توجيهات القيادة السياسية بتعميق التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية.

واستعرض وزير الزراعة النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًّا، وبحث مع الحياري سُبل تسهيل تبادل السلع الزراعية وإزالة كل العوائق الفنية التي قد تؤثر على نفاذها بين البلدين الشقيقين، وتم بحث أوجه التعاون في مجال الدواجن وإنتاج تقاوي الخضر والأغنام البرقي وصناعة اللقاحات البيطرية والمبيدات واللحوم المصنعة.

وأعرب الحياري عن سعادته بالزيارة للتباحث حول أوجه التعاون المشتركة بين البلدَين الشقيقَين وسُبل تطويرها وتعزيزها.

واتفق الجانبان على تحديد نقاط اتصال بين البلدين؛ لسرعة حل أية مشكلات عالقة.

عقد اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة بالعاصمة الأردنية عمان، وحضر اللقاء الدكتور نعيم مصلحي المستشار الفني للوزير، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة.

السيد القصير وزير الزراعة الأردن محمد عيسى الحياري وزارة الزراعة الأردنية

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