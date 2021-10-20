رئيس أكاديمية الشرطة يهدي الرئيس السيسي هدية تذكارية تحمل رموزًا للمشروعات القومية

القاهرة- أ ش أ:

قدم اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي تتمثل في جدارية تحمل رموزًا للمشروعات القومية التي تعبر عن التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في المرحلة الراهنة يعلوها كلمة الجمهورية الجديدة ويتصدرها مجسم لنسر وزارة الداخلية يقف باسطًا جناحيه فوق خريطة مصر متأهبًا لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة.​