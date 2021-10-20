استمارة وكلمة سر.. تطبيق جديد لترتيب انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية

كتب- محمد غايات:

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تطبيقا إلكترونيا، لترتيب الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروع سكن مصر، وتم إرسال الرابط وكلمة السر لجميع الموظفين المنتقلين، لملء الاستمارة المعدة لذلك، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء،

وتشمل الاستمارة الإلكترونية عدة أسئلة يجيب عليها الموظف بشأن رغبته في الحصول على وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للموظفين سواء في مشروع سكن مصر بمدينة بدر أو بالحي السكنى R3 بالعاصمة، أو بدل نقدي نظير انتقاله للعمل من العاصمة، وذلك في إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية، كما قام الجهاز بتشكيل فريق عمل متخصص يعمل على مدار الساعة، للرد على الاستفسارات التي ترد من مسئول الاتصال بكل جهة، والذي يقوم بدوره بتلقى الاستفسارات من زملائه المرشحين للانتقال بشأن التطبيق.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم بتنفيذ الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل حزمة برامج أساسية، تمنح لكل الموظفين المرشحين، وتتضمن تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، وحزمة برامج الجدارات، والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية. وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها.

كما تتضمن الخطة حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات تدريبا عمليا على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.​