حدث ليلاً| ضبط أشهر سارق هواتف بمصر.. ومتحدث الكهرباء: لدينا فائض 11 ألف ميجا وات

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي، والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

الداخلية: ضبط المتهم بسرقة "هاتف" خلال بث مباشر لموقع إخباري أعلى الدائري

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو على "فيسبوك" يتضمن خطف هاتف محمول من مراسل أحد المواقع الإخبارية أثناء بثه مقطع فيديو مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان.

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كوريا الشمالية تؤكد إطلاقها صاروخا باليستيا من نوع جديد

أكدت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ باليستي من نوع جديد يطلق من غواصة، أمس.

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محكمة باريس تستدعي الرئيس الفرنسي السابق بالقوة في نوفمبر للشهادة

قررت محكمة باريس اليوم الثلاثاء، استدعاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالقوة في الثاني من نوفمبر المقبل للإدلاء بشهادته في قضية استطلاعات رأي قصر الإليزيه، حسبما أشارت المنصة الإخبارية لشبكة بي أف أم التليفزيونية.

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الفقي: المصالح بين مصر واليونان وقبرص تجعلهم أطراف داعمة لوجهة النظر المصرية

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر ومدير مكتبة الإسكندرية، إن جذور العلاقة البحر متوسطية التي تربط مصر بشرق المتوسط قديمة، مشيرًا إلى أن كتاب طه حسين في عام 1938 سيجد أنه ربط الثقافة المصرية ربط مباشر بالثقافة الهيلينية وهي "اليونان وقبرص".

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زاهي حواس: احتفال عالمي لافتتاح طريق الكباش قريبًا

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق: "إن طريق الكباش تم تطويره بالكامل بالتعاون مع الدكتور سمير فرج وخلصناه في 2010 وكان ينقصنا المنطقة التي بها الكنائس، وأنا سعيد جدًا أنه سيتم عمل احتفال عالمي لافتتاح هذا الطريق الذي يربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر بمسافة 2700 متر وداخل هذا الطريق 1050 أبوالهول".

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"دفن الجثمان غدًا".. سفير مصر بالمغرب يكشف كواليس استلام جثمان نجل "عبد المطلب" من المستشفى

كشف السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، حقيقة رفض أسرة نور محمد عبدالمطلب نجل الفنان الراحل محمد عبدالمطلب استلام جثمانه، قائلًا: "مقدرش أعرف ولا أقول أن أهله رفضه أنا قريت الكلام دا في الإعلام أن الأهل رافضين استقبال الجثمان والسفارة لم تتلقى أي معلومات بهذا الشكل على مستوى رسمي".

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التضامن: نسبة المتعاطين للمخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية وصلت لـ 1 %

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة الكشف عن سائقين الحافلات المدرسية المتعاطين للمخدرات هامة جدًا، قائلًا: "لما بدأنا نعمل الحملات مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمرور ووزارة الصحة والتربية والتعليم كانت نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية 12 %، وهي نسبة تخض".

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أبو الغيط: نتفهم تماما الاعتبارات التي قادت للقرارات الاستثنائية بتونس

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تونس اليوم الثلاثاء إن الجامعة تتفهم ما حصل من تطورات سياسية في تونس وتأمل أن تكون هناك مطالبة صريحة بخروج المرتزقة في ليبيا.

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سفير مصر لدى الجزائر: الرئيس تبون سيزور القاهرة قريبًا

أكد السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر، أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أبلغه خلال استقباله أمس الاثنين بالرئاسة الجزائرية، بزيارته إلى مصر في القريب العاجل، مذكرا بأن أول زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي في الخارج كانت إلى الجزائر.

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"إنجاز بمبادرة رئاسية".. مجلس الدولة عن أداء 98 قاضية لليمين لشغل مناصب بالقضاء

علق المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، على أداء 98 قاضية لليمين الدستوري أمام رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إنجاز عظيم أهنئ المرأة المصرية عليه"، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز حدث بمبادرة رئاسية كريمة لتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لشغل مناصب بالقضاء.

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الكهرباء تكشف أهمية مذكرة الربط الكهربي بين مصر وقبرص واليونان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، أن مصر تحقق إحتياطيًا من إنتاج الكهرباء يقدر بنسبة 25% من إنتاجها، قائلًا: "لا نسميه فائضًا ولكن نقول عليه احتياطي وبنقول كده عشان بنعتمد على الوحدات ذات الكفاءة العالية ومش بندخل كله في الخدمة في نفس الوقت عشان لما نحتاجها بتدخل عشان مايبقاش فيه إهدار للطاقة لكن لدينا احتياطات محترمة".

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"لدينا فائض 11 ألف ميجا وات".. أيمن حمزة: نعيش واقع مشرف في قطاعي الكهرباء والطاقة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، إن اتفاقية الربط الكهربائي التي تم توقيعها اليوم في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص تعكس واقع مشرف ومستقبل مشرق تعيشه مصر في قطاعي الطاقة والكهرباء بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الاتفاقية التي أبرمت بين مصر والسعودية كانت أيضًا تتضمن في شقها وجود جزء يتم عبر كابل بحري.

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