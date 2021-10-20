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اليوم.. جامعة الأزهر تفتتح معرضها للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب

05:00 ص الأربعاء 20 أكتوبر 2021
اليوم.. جامعة الأزهر تفتتح معرضها للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب

جامعة الأزهر

القاهرة - أ ش أ:

تفتتح جامعة الأزهر معرضها السنوي للكتاب، اليوم الأربعاء، ويستمر حتى الرابع من نوفمبر القادم بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ممثلة في الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة، والدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية.

وأوضحت الجامعة - في بيان- أن المعرض يقام في مقر المكتبة المركزية بحرم الجامعة بمدينة نصر، ويستهدف تيسير الحصول على إصدارات الهيئة العامة للكتاب بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين وخلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى طلاب الجامعة وطالباتها، بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع، وتحصيل العلوم المختلفة، وتأهيلهم بالثقافة وحب الوطن للإسهام بشكل إيجابي في نهضة المجتمع.​

جامعة الأزهر الهيئة المصرية للكتاب معرض الكتاب

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