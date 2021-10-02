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لليوم الثاني.. حملة في أحياء القاهرة والجيزة للالتزام بمواعيد غلق المحال الشتوية (صور)

11:23 م السبت 02 أكتوبر 2021
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(مصراوي):

شنت أجهزة محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، حملات متزامنة بكافة الأحياء والمدن لإلزام كافة المحال والمولات بمواعيد الغلق للتوقيت الشتوي، حيث واصلت أحياء القاهرة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بمواعيد فتح وإغلاق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة.

وشنت أجهزة حي مصر الجديدة حملة شملت المرور على شارع السلحدار– شارع شفيق غبريال – شارع الدكتور جمعة – شارع بطرس غالي – شارع سيد عبدالواحد – شارع إبراهيم نور الدين – شارع دمشق – شارع هارون الرشيد.

كما شنت أحياء السيدة زينب وحلوان والوايلي والشرابية والمعصرة والزيتون والبساتين وغرب القاهرة وروض الفرج والأزبكية حملات كبرى، للتأكد من التزام كافة المحال والمقاهي والمولات بمواعيد الإغلاق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نواب المحافظ، ورؤساء الأحياء بضرورة متابعة التزام المحال التجارية والمراكز التجارية بمواعيد الإغلاق الشتوية التي أقرها مجلس الوزراء، ومواعيد غلق المطاعم العامة والكافيهات والورش.

مواعيد غلق المحال القاهرة الجيزة مواعيد الغلق للتوقيت الشتوي

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