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لإقامة جراج.. أمين الأعلى للآثار: نسعى لشطب نصف فدان من حديقة الأسماك

11:13 م السبت 02 أكتوبر 2021
لإقامة جراج.. أمين الأعلى للآثار: نسعى لشطب نصف فدان من حديقة الأسماك

حديقة الأسماك

(مصراوي):

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اختيار مساحة نصف فدان من حديقة جبلاية الأسماك البالغ مساحتها تسعة أفدنة ونصف الفدان وتحويله إلى منطقة انتظار للسيارات، تخص زوار الحديقة.

جاءت تصريحات وزيري خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وصرح وزيري أن المخطط لحديقة الأسماك هو عملية تطوير شاملة لكافة عناصرها، وإعادة الرونق الكامل مرة أخرى لها، وإعادة الجبلاية مرة أخرى لوظيفتها الأساسية وهي عرض نوادر الأسماك كما كانت.

وأشار وزيري إلى أن اللجنة الدائمة وافقت على استغلال مساحة نصف فدان من مساحة الحديقة كي يتم استخدامها كمنطقة انتظار سيارات، وذلك لأن أحد المستثمرين سيقوم بعملية تطوير كاملة للحديقة، وعمل كافيتريات ومطاعم، وهو ما سيجعل الزيارة لها في تزايد.

وأشار إلى أنه يجب توفير مكان لانتظار سيارات الزوار، وأتوبيسات الرحلات، وغيرها من وسائل النقل المختلفة والتي ستكون ضرورة للحديقة بعد التطوير، وقد تم توفير هذا المكان، وهو خالي من الأشجار، وكل ما يخص الأثر على حد قوله.

حديقة الأسماك مصطفى وزيري المجلس الأعلى للآثار حديقة جبلاية الأسماك عمرو أديب

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