​رئيس برلمانية "الشعب الجمهوري": بعض النواب ارتكبوا أخطاء لكونهم "سنة أولى برلمان"

(مصراوي):

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن هناك "خلية نحل" تعمل بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، لإحداث تغييرات في تشكيلة اللجان النوعية باعتبارها "مطبخ المجلس"، منوهًا إلى أن الحزبين ينسقان سويًا لإخراج لجان نوعية قادرة على العمل النيابي خلال المرحلة المقبلة.

أبوهميلة، كشف خلال حواره مع موقع "مصراوي"، أن دور الانعقاد السابق كانت هناك بعض الأخطاء يقع فيها بعض الزملاء الأعضاء نظرًا لكون عدد منهم سنة "أولى برلمان" ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقديم طلبات الإحاطة وغيرها من الإجراءات الرقابية لعضو مجلس النواب.

وأوضح أبو هميلة أنه سيتم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة التنسيق بين الهيئة البرلمانية للحزب وأعضاء الحزب من النواب عند تقديم أي طلبات رقابية أو حتى مشروعات قوانين، لافتًا إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب ستكون هي حلقة الوصل بين الأعضاء وهيئة مكتب المجلس المسئولة عن طرح هذه الطلبات في اللجان والجلسات العامة.

وأضاف أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب والتي تم تقديمها خلال الساعات الأولى لدور الانعقاد الثاني يؤكد أننا مقبلون على دور انعقاد قوي وحافل تشريعيًا ورقابيًا، موضحًا أن تم تقديمه اليوم سيتم مناقشته داخل اللجان النوعية وإجراء التعديلات التي تحقق الهدف المنشود منها.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالدورة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس النواب للأعضاء خلال الأسابيع الماضية، مؤكدًا أن النواب بعد هذه الدورة إلى جانب وجوده خلال هذا العام بالمجلس أصبح لديهم خبرة في العمل البرلماني وخصوصًا الأعضاء الجدد.