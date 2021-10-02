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النقل تنشر فيديو لمحطة عدلي منصور المركزية (تصوير جوي وأرضي)

10:57 م السبت 02 أكتوبر 2021
النقل تنشر فيديو لمحطة عدلي منصور المركزية (تصوير جوي وأرضي)

محطة عدلي منصور

كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، مقطع فيديو لمحطة مترو عدلي منصور المركزية.

وتعد المحطة عدلي منصور، مركزية تبادلية، تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة.

وتشمل محطة لمترو الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة / السويس" ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام).

لمشاهدة الفيديو:

محطة عدلي منصور وزارة النقل محطة مترو عدلي منصور السكك الحديدية

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