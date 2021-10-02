الهجرة والتخطيط تطلقان حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج لدعم "حياة كريمة"

كتب– أسامة علي:

أطلقت كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج من أجل الدعم والترويج للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك في فاعلية أقيمت مساء اليوم السبت تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور ممثلون عن مؤسسة حياة كريمة، وأعضاء من البرلمان المصري، وبالتزامن مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية في شهر أكتوبر المجيد.

وعبر الفيديو كونفرانس، شارك أيضا في الفاعلية، الإعلامي الكبير محمد شردي سفير مبادرة "حياة كريمة"، والسيدة ليلى بنس مستشارة إدارة الثروات بولاية كاليفورنيا الأمريكية وزوجها درايدن بنس رجل الأعمال الأمريكي وصاحب مؤسسة "بنس" للاستشارات المالية وإدارة الثروات، وممثلون عن مؤسسة "نيو إيجيبت" المصرية بالولايات المتحدة، وممثلون عن نادي روتاري "مابل فالي" بالولايات المتحدة أيضًا، إلى جانب عدد من أبناء الجالية المصرية هناك.

وأدار محمد شردي الفاعلية، وقال إن مصر تشهد عصرا جديدا من تطبيق حقوق الإنسان والانطلاق بخطى واثقة في كل المجالات، وتضمن حياة كريمة للأجيال المقبلة، ثم تم عرض عدد من الفيديوهات تضمنت أهداف المشروع القومي "حياة كريمة" وثماره ونتائجه على الفئات المستهدفة منه، كما تضمنت مقتطفات من كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤثرة والملهمة خلال احتفالية "حياة كريمة" التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي في يوليو الماضي، ولقطات عن سفراء المبادرة من فنانين ورجال أعمال وسياسيين وكبار الشخصيات العامة، وكذلك الأغنية الرسمية للمبادرة التي غنتها المطربة شيرين عبد الوهاب.

وعقب ذلك، ألقت مكرم كلمة رحبت فيها بالمشاركين جميعا، مضيفة أنها الحملة الأولى للتبرعات لصالح المشروع العظيم "حياة كريمة"، وقالت: "إننا في شهر النصر نتذكر تضحيات شعبنا الأبي، واليوم تستكمل تلك المسيرة، لنؤكد أننا جميع على قلب رجل واحد ليبقى الوطن آمنا، ولنشارك في مسيرة البناء والتنمية، نشيد وندافع.. نبني ونعمر كل شبر على أرض المحروسة"، مؤكدة أن الشعب المصري معدنه أصيل في وقت الأزمات وقادر على مواجهة التحديات، مضيفة: "مع إطلاق السيد الرئيس للمبادرة الرئاسية حريصون على أن يكون للمصريين بالخارج دور، كما هي عادتهم في كل المحطات التي يمر بها الوطن".

كما توجهت وزيرة الهجرة بخالص الشكر إلى السفير معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، والسفير أحمد شاهين قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، والسفير خالد رزق قنصل مصر العام في هيوستن، على جهودهم جميعا في إنجاح هذه الحملة، مؤكدة أننا جميعا من وزارات وسفارات وبعثات ومصريين بالخارج والداخل نتعاون لصالح الوطن.​