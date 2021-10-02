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سفير اليابان يزور معبد أثري بالغربية.. تعرف عليه

09:37 م السبت 02 أكتوبر 2021
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(مصراوي):

زار السفير نوكي ماساكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، اليوم السبت، محافظة الغربية حيث تجول في معبد إيزيس بمنطقة بهبيت الحجارة الأثرية، ومتحف طنطا للآثار، ومسجد السيد البدوي.

وأعرب السفير الياباني عن سعادته بزيارة هذه الأماكن الأثرية حيث استمتع بطريقة العرض وثراء المعروضات وخاصة تمثال نايف عا رود من عصر الأسرة 29، وتمثال إيمحتب ونموذج المقبرة بالدور الثالث بالمتحف والمجموعة المتنوعة من العملات.

وخلال جولته بمعبد بهبيت الحجارة استمع إلى شرح مفصل عن المعبد وتاريخه، وحرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته.​

السفير نوكي ماساكي اليابان معبد أثري الغربية

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