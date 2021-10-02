القوات المسلحة تحتفل بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة "فيديوهات"

كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسيمة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، عدة مقاطع فيديو في ذكرات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتحل هذا العام 2021 الذكرى الـ48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء بعد احتلالها لمدة 6 سنوات.

لمشاهدة الفيديوهات: