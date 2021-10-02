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رئيس برلمانية "الشعب الجمهوري" لـ مصراوي: قانونان لهما الأولوية في دور الانعقاد الجديد

08:22 م السبت 02 أكتوبر 2021
رئيس برلمانية "الشعب الجمهوري" لـ مصراوي: قانونان لهما الأولوية في دور الانعقاد الجديد

اللواء محمد صلاح أبو هميلة

(مصراوي):

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن هناك "خلية نحل" تعمل بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، لإحداث تغييرات في تشكيلة اللجان النوعية باعتبارها "مطبخ المجلس"، منوهًا إلى أن الحزبين ينسقان سويًا لإخراج لجان نوعية قادرة على العمل النيابي خلال المرحلة المقبلة.

وقال أبو هميلة، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن هناك إصرار وبشكل شخصي، على أن يقدم قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي، مشددًا على ضرورة وجود هذا القانون خلال المرحلة الراهنة وخصوصًا أثناء تنفيذ مشروع "حياة كريمة" حتى تكون هناك رقابة قانونية وشعبية لهذا المشروع خلال التنفيذ لأنه يعد مشروع القرن.

وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، رغبته في تقديم مشروع قانون بتعديل قانون 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية لوجود مشكلات يعاني منها المواطنون وتثير قلق سواء من هم في المعاش أو العمل، مؤكدًا أنه يتبنى هذا القانون بشكل شخصي وحزبي، كما أن الحزب سيعلن مشروعات قوانينه خلال دور الانعقاد الحالي في القريب العاجل.

وأشار أبو هميلة إلى أن قانون التأمينات الحالي به العديد من الثغرات، ما يسبب قلقًا لدى العديد من الموظفين أو حتى أصحاب المعاشات، مؤكدًا أنه تم وضع تصور لهذه التعديلات ويتم دراستها وسيتم طرحها في مشروع قانون في القريب العاجل، والأجندة التشريعية للحزب وحزب مستقبل وطن سيتم إعلانها فور الانتهاء من تشكيل اللجان خلال جلسات هذا الأسبوع.

كما كشف أبو هميلة أنه سيعقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وقبل إجراء انتخابات اللجان النوعية للمجلس لطرح كل المستجدات أمامهم، كما سيتم التشاور معهم بشأن إجراء هذه الانتخابات.

مجلس النواب اللواء محمد صلاح أبو هميلة حزب الشعب الجمهوري حزب مستقبل وطن

الخبر التالى:

"الشعب الجمهوري": تحالف مع "مستقبل وطن" لإحداث تغييرات نوعية في لجان البرلمان

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