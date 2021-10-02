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تصوير جوي.. شاهد كوبري تقاطع طريق الأوتوستراد الجديد مع الدائري

07:47 م السبت 02 أكتوبر 2021
تصوير جوي.. شاهد كوبري تقاطع طريق الأوتوستراد الجديد مع الدائري

تقاطع طريق الأوتوستراد الجديد مع الدائري

كتب– أسامة علي:

نشرت وزارة النقل مقطع فيديو، لتصوير جوي لكوبري تقاطع طريق الأوتوستراد مع الطريق الدائري.

وقالت الوزارة، إن الكوبري يأتي ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى بطول 106 كيلومترات.

كما تأتي توسعة كوبري الأوتوستراد ضمن توسعة وتطوير وصيانة المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، إضافة إلى أعمال النيوجرسي واستمرار تنفيذ خطة إنارة الطريق ليكون الطريق مع الانتهاء من تطويره في شكل حضاري متميز.

وأوضحت الوزارة، أنه جاري تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز في هذا المشروع الحيوي المهم، الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه مايقرب من 213 ألف سيارة يوميًا.

لمشاهدة الفيديو:

وزارة النقل طريق الأوتوستراد الطريق الدائري المريوطية

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