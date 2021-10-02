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بمعدلات حتى 50%.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار وأماكن سقوطها

06:56 م السبت 02 أكتوبر 2021
بمعدلات حتى 50%.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار وأماكن سقوطها

الطقس

(مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد، حتى الجمعة المقبل، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأشارت الهيئة، خلال البيان الصادر عنها، إلى أنه مناطق سقوط الأمطار، التي جاءت كالتالي:

- كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، على فترات متقطعة نسب سقوط تصل لـ50% تقريبًا الأحد.

- كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة، خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا.

وأعلنت الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد حتى الجمعة المقبل، الموافق 8 أكتوبر الجاري، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 20 درجة مئوية، بينما تصل العظمى إلى 37 درجة مئوية.

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