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برلمانية: سؤالان برلمانيان لوزيري البترول والإسكان في أول أيام الانعقاد الثاني لـ"النواب"

06:30 م السبت 02 أكتوبر 2021
برلمانية: سؤالان برلمانيان لوزيري البترول والإسكان في أول أيام الانعقاد الثاني لـ"النواب"

سناء السعيد

(مصراوي):

في أول أيام دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، اليوم السبت، وجهت سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالًا لوزير البترول، بشأن سبب عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة ساحل سليم ومدينة الغنائم، في محافظة أسيوط، رغم أن مركز ساحل سليم ضمن مبادرة "حياة كريمة".

كما توجهت السعيد بسؤال آخر لوزير الإسكان، إلحاقًا بطلب إحاطة سبق أن تقدمت به، بشأن سبب عدم إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة ساحل سليم، أو الانتهاء من الصرف الصحي بالمدينة بمحافظة أسيوط.

وأشارت إلى أنه استكمالًا لمتابعة مشكلة مسابقة الـ36 ألف معلم، يتم حاليًا استخدام الأدوات الرقابية للحصول على رد من وزارة التعليم على السؤال المقدم من جانبها بخصوص توفيق أوضاع الـ36 ألف معلم، لسد العجز في المدرسين الذي تعاني منه الوزارة.

وفيما يتعلق بالتشريعات أشارت السعيد إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بمساهمات واجتهادات مهمة في مشروع قانون الإدارة المحلية، لأهمية وجود المجالس المحلية، فضلًا عن مشروع قانون الإيجارات القديمة، للعمل على وضع حلول في التشريع المنتظر لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.

سناء السعيد مجلس النواب الغاز الطبيعي مدينة ساحل سليم مبادرة حياة كريمة

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