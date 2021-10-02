السيسي: توجيهات للحكومة بتوفير مخصصات تطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن توجيهاته للحكومة ركزت على توفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف السيسي، في كلمته اليوم السبت، خلال احتفالية يوم القضاء المصري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، أن تطوير المنظومة القضائية جاء على عدة محاور لضمان سرعة مباشرة الإجراءات القضائية وبناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين لاعتلاء المناصب القيادية في القضاء.

وأوضح أن الدستور كفل استقلال السلطة القضائية، مشددا على أن القضاء المصري زاخر بالسمعة الطيبة والأعمال المشهودة التي حمت الدولة والمجتمع ولاحقت الخارجين عن القانون وحمت الأبرياء.

وأشار إلى أن مؤسسة القضاء هي إحدى المؤسسات الرئيسية للدولة ولها مكانتها، موجها التهنئة لأعضاء الهيئة القضائية والقضاء المصري العريق بيوم القضاء المصري الذي يواكب بداية العام القضائي وانضمام المرأة بالعمل في مجلس الدولة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن مؤسسة القضاء تعد من أهم مؤسسات الدولة التي ترسخ للعدالة والمساواة للمواطنين.

وهنأ السيسي كل عضو في الجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق، الذي يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة؛ لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.

كما أكد السيسي على أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة، ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري؛ بما تحققه من عدالة تنشر به السلام المجتمعي والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.

وقال الرئيس إنه "تأسيسا على هذا الدور المهم، كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة؛ لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأضاف الرئيس السيسي أن عملية التطوير جرت على عدة محاور، تشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية؛ لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز العدالة والخدمات الخاصة بالمواطنين.

وتابع أن تطوير المنظومة القضائية شمل - كذلك - بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية.

وأردف الرئيس السيسي أن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة، مسألة ضرورية في بناء دولة القانون، التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال؛ حائلا دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين.

وأكد الرئيس السيسي أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة؛ يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية، موجها حديثه لرجال القضاء قائلا: إن ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة، وحاضركم مخلد بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع، وأدانت الخارجين على القانون، وأطلقت سراح الأبرياء، ولا تبتغون من وراء ذلك إلا وجه الله - سبحانه وتعالى - فليكن مسلككم قدوة لغيركم وآدائكم؛ كاشفا عن قدرتكم وحكمكم فارق بين الحق والظلم، وأعلموا أن ما تقدمونه من تضحيات وجهد بجانب أشقائكم في القوات المسلحة والشرطة وجميع مؤسسات الدولة وسائر فئات الشعب، هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا.

وشدد الرئيس السيسي على أن المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة الظروف، وما يجرى حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا وطريقنا مأمونا ووطننا محفوظا؛ لتحيا مصر - دائما - في عزة وسلام وأمان بعقول حكمائها وسواعد أبنائها ورعاية ربها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية إلى رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، على مشاركته ومساهمته في قيادته للدولة في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر، وقال "إنه أمر محل تقدير واحترام كل المصريين ومني أنا شخصيا.. واحتراما وتقديرا له واعتزازا بمكانته ومكانة القضاء".

وأعرب الرئيس السيسي - في كلمة ارتجالية عقب إلقائه كلمته الرسمية خلال احتفالية يوم القضاء المصري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس - عن تقديره واحترامه لأعضاء الهيئات القضائية، احترام ينبع عن مسيرته، قائلا: "أنا لست بعيدا عنكم، لأنه كان لي الشرف أن يكون شقيقي ضمن أعضاء القضاء، وتعلمت وفهمت منه الدور والمكانة والمسار الذي تتطلبه العدالة في مصر، وهذا الكلام من أربعين عاما أو أكثر".

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه عندما تولى المسئولية كان لديه فهم واعتقاد راسخ بضرورة احترام القضاء واستقلاله وعدم التدخل في شئونه، وهو ما حرص على تأكيده خلال لقاءاته مع أعضاء الهيئات القضائية سواء كان ذلك في المناسبات الرسمية أو حلف اليمين الدستورية أو داخل المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد الرئيس السيسي أن عدم التدخل في الشئون القضائية يعد "قاعدة ذهبية" لا يمكن الحياد عنها وضرورة احترامها، وكرر الرئيس تأكيده أمام رؤساء أعضاء الهيئات والجهات القضائية "لن أتدخل أبدا وأنتم تتحملون المسئولية أمام الله في أحكامكم".

كما أكد على احترامه لدور ومهام القضاء طبقا للقانون ودولة القانون، والتي تعتز بقضائها وقوانينها وتنفيذه، معربا عن كل الدعم والتقدير والاحترام للقضاة.

وهنأ الرئيس السيسي - مجددا - رؤساء وأعضاء الهيئات والجهات القضائية بيوم القضاء المصري، قائلا : "كل عام وأنتم طيبين، ودائما القضاء في مصر شامخ بكم قادر بكم على تحقيق العدالة والعدالة الناجزة بين الناس".