متحدث الرئاسة: السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

كتب- محمد سامي:

صرَّح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس، اليوم السبت، اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ويشغل عضوية المجلس الأعلى للهيئات القضائية كل من: المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي عبد الله شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء صلاح الرويني، رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح أحمد موسى، مساعد أول وزير العدل، أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

يأتي الاجتماع في إطار حرص الرئيس السيسي على تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛ لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، وكذلك متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس، فضلًا عن جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.