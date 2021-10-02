Masrawy logo white

متحدث الرئاسة: السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

03:12 م السبت 02 أكتوبر 2021
متحدث الرئاسة: السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

صرَّح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس، اليوم السبت، اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ويشغل عضوية المجلس الأعلى للهيئات القضائية كل من: المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي عبد الله شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء صلاح الرويني، رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح أحمد موسى، مساعد أول وزير العدل، أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

يأتي الاجتماع في إطار حرص الرئيس السيسي على تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛ لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، وكذلك متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس، فضلًا عن جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية عمر مروان سعيد مرعي

الخبر التالى:

وزير العدل: إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية درة مشروعات تطوير العمل القضائي والإداري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
738

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

809

متعافون اليوم

303783

إجمالي الإصابات

17294

إجمالي الوفيات

256467

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| لأول مرة في التاريخ.. عاصفة استوائية تتحول لإعصار من الدرجة الأولى تضرب دولتين عربيتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا