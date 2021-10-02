قبل الافتتاح الرسمي.. ننشر أحدث صور لممشى أهل مصر

كتب-محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عدة صور جديدة لممشى أهل مصر.

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بطول كيلو و800 متر بتكلفة بلغت 600 إلى 700 مليون جنيه.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع قريبا جدا وهي متاحة لكل المصريين بشكل مجاني.

وتبدأ المرحلة من الممشى، من كوبري 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبرى الساحل، بطول 3.2 كم، باستثمارات تتجاوز الـ800 مليون جنيه، وتضم ممشى متدرج بطول 4 كيلو مترات، و19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلًا تجاريًا و7 مبانى خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردًا، ومسرحين سعة 1700 فرد، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات ونوافير مائية.

وكانت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وقعت كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمشروع تطوير "ممشى أهل مصر"، عن تعاقدها مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بمشروع "ممشى اهل مصر" الذي يعتبر متنزه جديد يتوج جمال ضفاف النيل الشرقية، ويثرى تاريخه الخالد، بمشروع تنموي متكامل وذلك لفترة ٩ سنوات، هي مدة التعاقد والتي تبدأ بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 1.8 كم والمطلة على منطقة الفنادق والتي تقع بين كوبري امبابة وكوبري 15 مايو.