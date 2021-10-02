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الليلة.. أول ظهور لـ "مي حلمي" على قناة الحدث بعد أزمتها

03:04 م السبت 02 أكتوبر 2021
الليلة.. أول ظهور لـ "مي حلمي" على قناة الحدث بعد أزمتها

مي حلمي

كتب مينا غالي:

كشف المستشار محمود العسال، المستشار القانوني لقناة "الحدث اليوم"، عن عودة الإعلامية مي حلمي لشاشة القناة اليوم، حيث تقدم أولى حلقات برنامجها الرياضي "الحكم" في الثانية عشرة منتصف الليل.

وقال العسال لمصراوي، إن قناة الحدث قررت إنهاء إيقاف مي حلمي بعد حصولها على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين، وإخطار الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، للقناة، بذلك الأمر.

وكانت قد كشفت الإعلامية مي حلمي، عن موعد عرض برنامجها التلفزيوني مرة أخرى بعد إيقافه على خلفية أزمة انسحاب الكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك السابق على الهواء.

ونشرت الإعلامية مي حلمي صورة لها بصحبة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، مساء الأربعاء الماضي، وهي تحمل كارنيه مزاولة المهنة، وعلقت عليه قائلة: "أستاذ طارق سعدة نقيب الإعلاميين شكرا على حسن الاستضافة، انتظروا الحكم السبت القادم".

وكانت قناة "الحدث اليوم" قررت إيقاف مي حلمي عن العمل، لحين التحقيق معها في ما نسب إليها من إساءة لنجم الزمالك الأسبق أحمد صالح، خلال برنامج "الحكم" مما دفعه للانسحاب على الهواء.​

مي حلمي قناة الحدث محمود العسال برنامج الحكم

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