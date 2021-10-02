القرية الفرعونية: فتح متحف السادات مجانا احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت القرية الفرعونية، متحف السادات للزيارة مجانا يوم 6 أكتوبر، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات الشهر المجيدة، لافتة إلى قيام أحد المرشدين بالقرية إلى شرح واف لخطة حرب أكتوبر وعرض ماكيت كبير عن كيفية عبور قواتنا لسيناء.

ويحتوي المتحف، على مجموعة من الصور التذكارية النادرة للسادات فى مناسبات مختلفة منها صوره مع زوجته الأولى "إقبال" وبناته الثلاثة، ومنها وأيضا صور زواجه بـ"جيهان السادات" وبناته الثلاثة وأزواجهم وابنه الوحيد جمال، كما يضم المتحف أكثر من 30 صورة له في أثناء لحظات التأمل الخاصة بحياته مثل: صورة باستراحته بالهرم وصورة وهو يتوضأ ويصلي.

وبحسب بيان اليوم، قالت راندا الشيخ مديرة العلاقات العامة بالقرية، إن المتحف يكشف عن أسرار وغموض شخصية السادات وتعلقه بالأبطال الذين يشكلون المثل العليا لديه وهم "غاندى، نابليون، صلاح الدين"، ولقد ضم المتحف مجموعة كبيرة من الصور التى تعبر عن الصداقة التى كانت تجمع بين السادات وعبد الناصر بعيداً عن الأمور الخاصة بالسياسة والعمل، فهناك صورة لهما وهم يلعبان الطاولة وصورة أخرى لهما بملابس الإحرام.

وأضافت راندا، أن المتحف يضم مجموعة صور شخصية نادرة له مع القادة العسكريين أثناء الاستعداد لحرب أكتوبر المجيدة، وماكيت يشرح من خلاله كيف قامت الحرب والصعوبات التى واجهت الجيوش المصرية مثل: خط بارليف والساتر الرملى والجهود التي بذلت من جانب القوات العسكرية لتحقيق النصر الساحق لمصر، وصور له مع أهم الشخصيات العالمية أثناء توقيع مرحلة السلام الشهيرة بمنتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة بحضور كل من مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلى وجيمى كارتر الرئيس الأمريكي.

وأكدت الشيخ، أن المتحف يوجد به صور طبق الأصل من مذكرات جيمي كارتر الشخصية والرسائل التى كانت تجمع بينه وبين السادات أثناء المفاوضات التي تمت قبل المعاهدة "مأخوذة من مكتبته الخاصة بالبيت الأبيض".

وأشارت الشيخ، إلى أنه يوجد بالمتحف أيضا بعض الأقوال المأخوذة على لسان السادات مثل: "الاعتماد على النجاح الخارجى يبعد الإنسان عن ذاته"، "لا يوجد أهم من معرفة الذات وإذا حددت ما تريد ستعيش في سلام"، ثم ينتهى المتحف باللحظات الأخيرة من حياة السادات وهى اغتياله الدرامى فى حادث المنصة الشهير فى يوم السادس من أكتوبر 1981.

وأكدت مديرة العلاقات العامة، أن المتحف به مجموعة من المقتنيات الأصلية الخاصة بالرئيس الراحل أنور السادات مثل "بدلته البحرية" التى حضر بها حفل افتتاح قناة السويس، وسترته الخاصة وعصاه الشهيرة ومعجون وفرشاة أسنانه وعطره مهداه من السيدة جيهان السادات.

وتفتح القرية أبوابها لزائريها وتستعد لتقديم أفضل الخدمات، وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية.