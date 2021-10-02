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المدارس يوم السبت.. 15 توجيها من محافظ القاهرة بينها الوقاية من كورونا وسد عجز المعلمين

01:48 م السبت 02 أكتوبر 2021
المدارس يوم السبت.. 15 توجيها من محافظ القاهرة بينها الوقاية من كورونا وسد عجز المعلمين

طلاب المدارس

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء الدراسة يوم السبت المقبل الموافق 9 أكتوبر 2021.

وتستعد محافظة القاهرة بحزمة من الإجراءات والتوجيهات المتنوعة من أجل استقبال العام الدراسي الجديد.

ويرصد مصراوي استعدادات المحافظة لاستقبال الدراسة في النقاط التالية:

1- سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد العجز في المدرسين في بعض المواد.

2- التأكد من توافر الكتب الدراسية قبل بدء العام الدراسي وعدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

3- التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي.

4- صيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ.

5- صيانة دورات المياه وتطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين وتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

6- تخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم.

7- التأكد من توافر بوابات التعقيم للحد من انتشار الفيروس.

8- استمرار عملية تطعيم القائمين على العملية التعليمية مطالبا بسرعة الانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي.

9- تنسيق مستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية واستعراض النواقص على الفور، وضرورة تواجد الزائرة الصحية أو المشرفة الطبية بالمدارس.

10-الحصة الأولى في بداية العام الدراسي ستكون عن حرب أكتوبر ودور القوات المسلحة المستمر في حماية الجبهة الداخلية والخارجية وفي المشاركة في التنمية.

11- يجب تعريف الطلاب بأهم الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

12- لن نسمح بحرمان طالب من الانتظام في الدراسة لتأخره في دفع المصروفات وسيتم دفع المصروفات للطلاب غير القادرين ليستطيعوا الانتظام في مدارسهم.

13- حسن معاملة الطلاب ومنع استخدام الضرب نهائيا بالمدارس، والطالب المتجاوز سيعاقب بالقانون، وحسن استقبال أولياء الأمور والاستماع لشكواهم والعمل على حلها على الفور.

14- بعد عامين من جائحة كورونا تقرر أن يكون هذا العام حضوريا لكافة الطلاب وهو ما يتطلب التشديد على الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام حتى نهايته.

15- هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لتوفير أقصى حماية للطلاب خاصة وأن القاهرة يوجد بها أكثر من 2 مليون طالب و2200 مدرسة .

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا المعلمين

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