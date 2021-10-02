المتحدث العسكري: المركز الطبي العالمي يستضيف خبيرا هنديا في جراحة العمود الفقري

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن المركز الطبي العالمي يستضيف الخبير الهندي، الدكتور ماهيشا كانسيلا، خبير علاج أمراض العمود الفقري بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحي وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطني والعنقي بالمنظار بدون شق جراحي وبدون تخدير وبدون غز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبي في حالات الكسور وا{وام وحق الغضاريف والمفاصيل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقري وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبل 2021.

وأضاف المتحدث العسكري عبر الصفحة الرسمية: " أن الحالات تناظر بالعيادة التحضيرية يوم الإثنين والأربعاء، من الساعة 3 ـ 5 مساء.