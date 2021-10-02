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قومي حقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول مشروع قانون العقوبات البديلة

12:34 م السبت 02 أكتوبر 2021
قومي حقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول مشروع قانون العقوبات البديلة

محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجا"، بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة بسلطاتها والمجتمع المدني وذلك يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

وتهدف الورشة إلى استشراف الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برعاية رئيس الجمهورية في يوم 11 سبتمبر 2021، وتتضمن العديد من الاستحقاقات التشريعية المهمة في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وتمنح الورشة اهتماما خاصا بإجراء حوار معمق بين مختلف أصحاب المصلحة حول جوانب التحديث العقابي، وتداول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة، والذي من شأنه أن يساهم في تخفيف المعاناة الاجتماعية وتجنيب الدولة الأعباء الاقتصادية غير الضرورية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الإنسان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ورشة عمل

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