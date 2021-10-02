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مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد النواب في أول جلسة بدور الانعقاد الثاني

12:26 م السبت 02 أكتوبر 2021
مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد النواب في أول جلسة بدور الانعقاد الثاني

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، طلب رفع حصانة عن أحد النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس بدور الانعقاد الثاني للمجلس بالفصل التشريعي الثاني.

وأعلن رئيس المجلس، عن أنه سبق وأحال طلب من النائب العام بشأن طلب رفع الحصانة عن أحد النواب، خلال فترة العطلة البرلمانية، إلى مكتب المجلس لدراسته، وذلك وفقا لنصوص اللائحة الداحلية للمجلس.

وأضاف رئيس المجلس، أن مكتب المجلس، انتهى إلى وجود شبهة كيدية بشأن الاتهامات المنسوبة إلى النائب، وبالتالي تم رفض الطلب.

وتابع، بناء على ذلك يخطر المجلس بما انتهى إليه مكتب المجلس.

مجلس النواب رفع الحصانة دور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الثاني

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