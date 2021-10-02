رفع الجلسة العامة الأولى للبرلمان بدور الإنعقاد الثانى

كتب- نشأت علي:

رفع منذ قليل المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس بدور الإنعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني.

جاء ذلك بعدما ألقى رئيس المجلس كلمة إفتتاحية بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني، وإرسال برقية تأييد لرئيس الجمهورية، وكذلك دعوة أعضاء المجلس لتعديل رغبات انضمامهم للجان النوعية.

وقال جبالى في كلمته: بسم الله أستفتح ومنه عزت قدرته أستمد العون والهداية، وإليه سبحانه وتعالى ندعو أن يسدد خطانا.