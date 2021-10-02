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السيسي لـ "عدلي منصور": شكرا على قيادة الدولة في أصعب الأوقات التي مرت على مصر

12:13 م السبت 02 أكتوبر 2021
السيسي لـ "عدلي منصور": شكرا على قيادة الدولة في أصعب الأوقات التي مرت على مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، على ما بذله من جهد خلال فترة عصيبة في تاريخ الوطن.

وقال السيسي، خلال كلمته بأول احتفالية ليوم القضاء المصري، اليوم السبت: أوجه للرئيس عدلي منصور كل التحية والتقدير والاحترام على مشاركته ومساهمته وقيادته للدولة في أصعب الأوقات التي مرت على مصر.

وتابع الرئيس السيسي: وهذا الأمر محل احترام وتقدير من كل المصريين ومني أنا شخصيا.

عبدالفتاح السيسي السيسي عدلي منصور يوم القضاء المصري

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