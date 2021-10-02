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بث مباشر.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر احتفالية يوم القضاء المصري

11:08 ص السبت 02 أكتوبر 2021
بث مباشر.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر احتفالية يوم القضاء المصري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية يوم القضاء المصري، التي تعقد في قاعة المنارة بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة.

وتنظم وزارة العدل بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية كبرى اليوم السبت بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، وذلك بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام. ​

الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية يوم القضاء المصري قاعة المنارة أرض المعارض وزارة العدل عمر مروان

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