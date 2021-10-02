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بعد انتهاء العطلة البرلمانية.. اليوم انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

11:01 ص السبت 02 أكتوبر 2021
بعد انتهاء العطلة البرلمانية.. اليوم انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

تنطلق اليوم أولى جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك بعد اجازة برلمانية استمرت ما يقرب من 60 يوما.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية التي ستبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحًا، تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

كما تتضمن تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، بالإضافة إلى تلاوة الاعتــذارات، الرســــائل المقدمة من النواب.

وتضمن جدول أعمال الجلسة الثانية للمجلس يوم الأحد المقبل، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

بينما يتضمن جدول أعمال الجلسة الثالثة يوم الأحد المقبل، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

وأيضا تضمن جدول أعمال الجلسة الرابعة يوم الأحد المقرر عقدها في الساعة الثانية والنصف مساءً، إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

كما تضمن جدول أعمال الجلسة الخامسة للمجلس يوم الاثنين المقبل والمقرر عقدها في الساعة الحادية عشرة صباحًا، تلاوة الاعتــذارات والرســــائل المقدمة من النواب، ونظر مـا يُستجد من أعمـال.​

مجلس النواب العطلة البرلمانية دور الانعقاد الثاني حنفي جبالي

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