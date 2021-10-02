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تنفيذا لتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للصومال

10:30 ص السبت 02 أكتوبر 2021
تنفيذا لتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للصومال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن وزارة الدفاع، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار إستمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائره نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال.

ومن جانبهم أعرب الجانب الصومالي عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها للشعب الصومالى، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.​

عبد الفتاح السيسي مساعدات طبية الصومال وزارة الدفاع

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