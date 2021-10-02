وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة (رعد - 32)

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة "رعد - 32" بالذخيرة الحية، التي نفذتها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة للمظلات والصاعقة على مدار عدة أيام، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة القوات الجوية وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمعاونة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

كما قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كل عناصر تشكيل المعركة.

وأظهرت المرحلة الختامية المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، باستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في كل المهام التي توكل إليهم.

وأشاد بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كل العناصر المنفذة للمناورة بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المهام المخططة، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كل التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كل المهام تحت مختلف الظروف.

وفي سياق متصل، كان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد تنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للمناورة "رعد - 32"، التي تم تنفيذها باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق أقصى درجات الواقعية خلال تنفيذ المرحلة.

وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال، فضلاً عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة، كذلك القدرة على استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عددا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للحفاظ على الجاهزية القتالية للأفراد والمعدات بما يسهم في تنفيذ كل المهام التي توكل للقوات المسلحة من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.