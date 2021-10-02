​التمويل العقاري| آخر فرصة للحصول على شقة.. كيف تستفيد من مهلة رفع الأوراق للحجز بـ"سكن لكل المصريين"؟

كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فترة مد رفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق يوم 4 أكتوبر المقبل، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2).

جاء ذلك لتمكين المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز، ولم يقوموا بالتسجيل والحجز من رفع مُستنداتهم على الموقع، حرصاً من الصندوق على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

ووفقا لآخر احصائية وصل عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - وثلاث غرف وصالة) لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، نحو 46 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يقرب من 43 ألف مواطن.

وفيما يتعلق بالوحدات السكنية تحت الإنشاء (ثلاث غرف وصالة) التـي سيتم تسليمها خلال 36 شهراً للمواطنين من متوسطي الدخل فقط، فقد بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يقرب من 12 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق حوالي 11 ألف مواطن.

وفيما يلي طريقة رفع الأوراق واستكمال الحجز وفقا للمهلة الجديدة:

- الدخول على البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط هنـا. https://www.shmff.gov.eg/

- يقوم المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بإنشاء حساب بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق عن طريق الضغط على زر تسجيل أعلى الصفحة.

- ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يجرى إرساله برسالة نصية.

- الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية.

- قيام المتقدم للحجز بمليء بيانات الطلب.

- إرفاق المستندات المطلوبة pdf بحد أقصى 2 ميجا.

- بعد رفع كافة المستندات تظهر رسالة تم ارسال طلبك بنجاح.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي بدء الحجز في مشروعات سكن لكل المصريين 8 أغسطس الماضى والتى تضم مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والإسكان المتميز".

وتتواجد شقق الإسكان الاجتماعي بمحافظات: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

ووصلت أسعار الشقق لمحدودي الدخل لـ 164 ألف جنيه للوحدة الـ75 متر، كما سجلت أسعار الشقق الـ90 متر 184 ألف جنيه، و197 ألف جنيه، و310 آلاف جنيه.

أما شقق الإسكان المتوسط، تتواجد في حوالي 11 مدينة جديدة هي: (حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، وبني سويف الجديدة).

يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة، والوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ 471 ألف جنيه، والوحدة الـ 110 أمتار بسعر 503 ألف للوحدات بالدور الأرضي والأخير، و519 ألفًا للوحدات المتكررة، والمساحة الـ 120 مترًا بـ 546 ألف جنيه للدور الأخير، و563 ألفًا للأدوار المتكررة.

وتم تخصيص دفعة جدية الحجز يتم سدادها وقت التقديم بقيمة 55 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية كل 3 أشهر بدءًا من يناير المقبل بقيمة 11500 جنيه لكل الوحدات، بجانب سداد 5% من قيمة الوحدة دفعة صيانة.

كما تواجد الإسكان المتميز بمدن: "بدر والغردقة وبورفؤاد"، حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 100 متر، و120 مترًا وبأسعار تبدأ من 480 ألفًا، وحتى 950 ألف جنيه.