رئيس القابضة للمياه يكرم الحاصلين على دبلوم التخطيط - صور

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كتب- محمد عبدالناصر:

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الثلاثاء، احتفالية تسليم شهادات دبلوم تخطيط مياه الشرب و الصرف الصحي، من خلال بروتوكول التعاون المشترك بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و برنامج الهندسة البيئية التابع لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة مها خلاف مدير برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمود عبدربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى بالإنابة لمدينة زويل، والدكتور مصطفى موسى رئيس برنامج الهندسة البيئية جامعة زويل.

وقال رسلان، إن احتفالية اليوم بهدف تكريم أكثر من ١٢٥ من مهندسى مجالات التخطيط بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، تم تأهيلهم من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين الجهات الثلاث لتدريب وبناء القدرات لدى مهندسى التخطيط، فى مجالات مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى، وإدارة المشروعات المتكاملة.

وأضاف أن بروتوكول التعاون يأتى في إطار منهجية تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، واستكمالا لمشروع تطوير ورفع قدرات المهندسين في مجال التخطيط لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الذى نفذته المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة من 2011 إلي 2018، لبناء منظومة دعم اتخاذ القرارات لأنظمة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار أن الشركة القابضة تضع أولوية قصوى للمخطط العام الذى يحدد احتياجات كل محافظة من المياه والصرف الصحى، ويتم تحديثه باستمرار، وبناء عليه يتم وضع الخطة الاستثمارية وفقا للأولويات، كما كان له دور هاما فى التكامل، وسرعة تحديد المشروعات المخططة ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.



وأكد أن العنصر البشرى أحد الركائز الأساسية لتحسين الخدمات فى ظل احتياجات القطاع المتزايدة، متقدما بالشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ومدينة زويل على المجهود المقدم خلال البرنامج، فى تأهيل مهندسين معتمدين قادرين على مواكبة آليات العمل المتطورة.

وأوضح الدكتور محمود عبد ربه، أن مدينة زويل تمضى فى تحقيق رؤية العالم الدكتور أحمد زويل بتوظيف مخرجات البحث العلمى والأكاديمي واقتصاديات المعرفة كمحور يتفق مع رؤية مصر الجديدة والتنمية الشاملة التى يشهدها المجتمع المصرى.

وقال: إن مدينة زويل تتألف من 3 مكونات هى "جامعة العلوم والتكنولوجيا - المركز البحثى - وادى التكنولوجيا والمعرفة"، وتتكامل الأقسام لإمداد وتطوير الخدمات لجمهورية مصر العربية والعالم أجمع كأحد الأهداف الرئيسية فى النهوض بالصناعة المصرية من خلال الأبحاث العلمية والعملية، مؤكدا على الترحيب الدائم بالتعاون مع الشركة القابضة وشركاتها التابعة لدورها الهام فى هذا القطاع الحيوى والإستراتيجى.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى موسى، مدير برنامج الهندسة البيئة بجامعة زويل، أنه تم تنفيذ ٧ دورات متتالية مكثفة علي ثلاثة برامج منفصلة (صرف صحي، مياه الشرب، وإدارة المنظومة علي المستوي القومى) لتأهيل أكثر من ١٢٠ مهندس فى مجال التخطيط ب ٢٢ محافظة.

وسلم المهندس ممدوح رسلان، شهادات التكريم للسادة المحاضرين من مدينة زويل، ومهندسى الشركة القابضة وشركاتها التابعة الحاصلين على دبلوم تخطيط مياه الشرب و الصرف الصحي.

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