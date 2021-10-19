مدير المركز الإعلامي بالأزهر: الإمام الأكبر يكتب كلماته بنفسه وبمنهجية علمية دقيقة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد بركات، مدير المركز الإعلامي للأزهر الشريف، إن ما تم تداوله من استعانة شيخ الأزهر بفريق مختص لكتابة كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الأحد الماضي، لا أساس له من الصحة.

وأكد بركات في تدوينة له على "فيسبوك"، الثلاثاء، أن ما أثير عن استعانة شيخ الأزهر بفريق لكتابة كلمته عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر يحرص على كتابة كل كلماته وأحاديثه بنفسه دون تدخل من أحد وبمنهجية علمية ثابتة ودقيقة، وهو ما يجعل من كلمات مرجعًا للباحثين والمتخصصين في العلوم الشرعية والعربية والدراسات الإسلامية في مصر والعالم.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ألقى كلمة في احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي، أكد فيها أن الاحتفال بميلاد النبي محمد ﷺ ليس فقط احتفال بمولد عظيم من العظماء، بل احتفال بالنبوة والكمال الإنساني في أرفع دراجته وأعلى مَنازله والعظمة في أرقى مظاهرها وتجلِّياتها، واحتفال بالتشبُّه بأخلاق الله تعالى قَدْرَ ما تُطيقه الطبيعةُ البشريَّة.