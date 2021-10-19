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ضبط عبوات أنسولين بمطار القاهرة قبل شحنها في طرود ملابس إلى نيجيريا

09:14 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من عبوات الأنسولين، داخل طرود ملابس قبل شحنها إلى نيجيريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران، اشتبه حمزة شحاتة مدير الحركة في مشمول البوليصة، ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 27 طرد ملابس وأحذية مصدرة إلى نيجيريا، وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبد القادر وفاطمة عبد الفتاح ولبيب شوقى وأيمن صلاح وباسم فتحي، للمعاينة الفعلية، وتبين وجود 200 عبوة أدوية mixtard 30 ميكستارد ٣٠ لعلاج مرضى السكر مخبأة داخل الكراتين، وبالعرض على هيئة الدواء المصرية، أفادت بأن الصنف محظور تصديره بغير موافقتها.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط، وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جمارك الصادرات الجوية مطار القاهرة الدولي نيجيريا عبوات أنسولين

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