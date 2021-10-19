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الجيزة: ضبط أعمال حفر وتنقيب عن الأثار بمركز أبو النمرس - فيديو

08:59 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
الجيزة: ضبط أعمال حفر وتنقيب عن الأثار بمركز أبو النمرس - فيديو

صورة من محتوى الفيديو

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط أعمال حفر وتنقيب عن الأثار بعقار بشارع سوق الأحد بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في اطار حملات المتابعة الدورية التي تجريها الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لضبط المخالفات.

وتحفظت المحافظة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، على الوسائل المستخدمة في الحفر والتنقيب من مواسير ورافعات وأدوات ومعدات حفر وماتور شفط المياه.

كما تم تحرير محاضر بالواقعة وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين تم ضبطهم أثناء تنفيذ أعمال الحفر.

محافظة الجيزة التنقيب عن الأثار مركز أبو النمرس

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