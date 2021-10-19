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ننشر لجدول الزمني لتسليم وحدات "دار مصر" بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة

08:47 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم دفعة جديدة 1440 وحدة سكنية من مشروع دار مصر بمنطقة القرنفل للفائزين بها.

وأكد الجهاز أنه على العملاء الفائزين بالوحدات، التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي لإنهاء الإجراءات، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول للتسجيل ومعاينة واستلام الوحدة.

وجاء الجدول الزمي على النحو التالي:

سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 233، يوم الأربعاء 20/10/2021، ووحدات العمارة رقم 234، يوم الأحد 24/10/2021، ووحدات العمارة رقم 235، يوم الإثنين 25/10/2021، ووحدات العمارة رقم 236، يوم الثلاثاء 26/10/2021، ووحدات العمارة رقم 237، يوم الأربعاء 27/10/2021، ووحدات العمارة رقم 238، يوم الخميس 28/10/2021.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 239، يوم الأحد 31/10/2021، ووحدات العمارة رقم 240، يوم الإثنين 1/11/2021، ووحدات العمارة رقم 241، يوم الثلاثاء 2/11/2021، ووحدات العمارة رقم 242، يوم الأربعاء 3/11/2021، ووحدات العمارة رقم 249، يوم الخميس 4/11/2021، ووحدات العمارة رقم 250، يوم الأحد 7/11/2021، ووحدات العمارة رقم 251، يوم الإثنين 8/11/2021، ووحدات العمارة رقم 252، يوم الثلاثاء 9/11/2021، ووحدات العمارة رقم 269، يوم الأربعاء 10/11/2021، ووحدات العمارة رقم 270، يوم الخميس 11/11/2021، ووحدات العمارة رقم 271، يوم الأحد 14/11/2021، ووحدات العمارة رقم 277، يوم الإثنين 15/11/2021، ووحدات العمارة رقم 373، يوم الثلاثاء 16/11/2021، ووحدات العمارة رقم 372، يوم الأربعاء 17/11/2021، ووحدات العمارة رقم 371، يوم الخميس 18/11/2021، ووحدات العمارة رقم 370، يوم الأحد 21/11/2021، ووحدات العمارة رقم 369، يوم الإثنين 22/11/2021، ووحدات العمارة رقم 368، يوم الثلاثاء 23/11/2021، ووحدات العمارة رقم 367، يوم الأربعاء 24/11/2021، ووحدات العمارة رقم 366، يوم الخميس 25/11/2021.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 365، يوم الأحد 28/11/2021، ووحدات العمارة رقم 265، يوم الإثنين 29/11/2021، ووحدات العمارة رقم 266، يوم الثلاثاء 30/11/2021، ووحدات العمارة رقم 267، يوم الأربعاء 1/12/2021، ووحدات العمارة رقم 268، يوم الخميس 2/12/2021، ووحدات العمارة رقم 272، يوم الأحد 5/12/2021، ووحدات العمارة رقم 273، يوم الإثنين 6/12/2021، ووحدات العمارة رقم 274، يوم الثلاثاء 7/12/2021، ووحدات العمارة رقم 254، يوم الأربعاء 8/12/2021، ووحدات العمارة رقم 255، يوم الخميس 9/12/2021.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 364، يوم الأحد 12/12/2021، ووحدات العمارة رقم 361، يوم الإثنين 13/12/2021، ووحدات العمارة رقم 359، يوم الثلاثاء 14/12/2021، ووحدات العمارة رقم 358، يوم الأربعاء 15/12/2021، ووحدات العمارة رقم 357، يوم الخميس 16/12/2021.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 363، يوم الأحد 19/12/2021، ووحدات العمارة رقم 362، يوم الإثنين20/12/2021، ووحدات العمارة رقم 300، يوم الثلاثاء 21/12/2021، ووحدات العمارة رقم 301، يوم الأربعاء 22/12/2021، ووحدات العمارة رقم 302، يوم الخميس 23/12/2021، ووحدات العمارة رقم 303، يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 304، يوم الإثنين 27/12/2021، ووحدات العمارة رقم 305، يوم الثلاثاء 28/12/2021، ووحدات العمارة رقم 306، يوم الأربعاء 29/12/2021، ووحدات العمارة رقم 307، يوم الخميس 30/12/2021، ووحدات العمارة رقم 308، يوم الأحد 2/1/2022، ووحدات العمارة رقم 309، يوم الإثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 310، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 246، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 256، يوم الخميس 6/1/2022، ووحدات العمارة رقم 360، يوم الأحد 9/1/2022.

مشروع دار مصر مدينة القاهرة الجديدة منطقة القرنفل

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