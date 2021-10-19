برلمانية "حماة الوطن" تكرم النائبة مرثا محروس عن أدائها في دور الانعقاد الأول



كتب- مصراوي:

كرمت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن أدائها المتميز في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

جاء ذلك على هامش الاجتماع التنظيمي الأول للهيئة البرلمانية برئاسة المهندس أحمد بهاء الدين شلبي وبحضور اللواء طارق نصير أمين عام الحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

من جانبها، وجهت النائبة محروس، الشكر لحزب حماة الوطن على هذا التكريم، متعهدة ببذل المزيد من الجهد خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني.

وقالت النائبة، لمصراوي، إن التكريم هو تكريم لكل أعضاء حزب حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدة أن الحزب يحقق نجاحات كبيرة تحت قيادة الفريق جلال هريدي رئيس الحزب.

ولفتت إلى مدى التنسيق والتعاون بين أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب برئاسة النائب شلبي، وكذلك التنسيق مع الهيئة البرلمانية بالشيوخ برئاسة النائب نصير، مؤكدة أن حزب حماة الوطن يسعى دائما وأبدا أن يكون مشارك في كل ما هو وطني ويحقق التنمية والاستقرار للدولة المصرية والشعب المصري العظيم.