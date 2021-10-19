نائب ينفعل بسبب مشكلات الصحة في دائرته.. فسقط مغشيًّا عليه بالبرلمان دون إسعافات أولية

كتب- مصراوي:

انفعل النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، خلال كلمته عن قطاع الصحة في محافظته، وأما أن انتهى من كلمته حتى سقط مغمًى عليه؛ مما أدى إلى توقف الجلسة العامة نحو 5 دقائق، مع تحرك النواب نحو النائب للاطمئنان عليه.



يبدو أن النائب أبو نحول قد شرب من نفس الكأس التي يعانيها أبناء دائرته مع قطاع الصحة، فلم يجد الإسعافات الأولية، كما أعلن الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الواقعة.



وقال الوحش إن النائب خالد أبو نحول، تعرض إلى إغماء نتيجة تعرضه إلى نوبة سكر، مؤكداً غياب الإسعافات الأولية لإنقاذ النائب.



وأضاف وكيل لجنة الصحة أن أنبوبة الأكسجين فارغة، وتم نقل النائب من خلال كرسي متحرك "متهالك"، مشيرًا إلى أن أي نائب معرض إلى ما حدث للنائب خالد أبو نحول.



وتعد هذه الحالة هي الأولى خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني؛ حيث يتعرض نائب إلى حالة صحية شديدة خلال أعمال الجلسة.