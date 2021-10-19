شعر بها سكان القاهرة.. القومي للبحوث الفلكية: سجلنا هزة أرضية بقوة 6.2 درجة

كتب - محمد سامي

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية شرق كريت (على بعد 390 كم شمالي الإسكندرية).

وذكر المعهد، في بيان رسمي، أن بيانات الهزة كالتالي:

تاريخ الحدوث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

وقت الحدوث: 7:32 صباحًا بالتوقيت المحلي.

القوة: 6.2 درجة على مقياس ريختر.

خط العرض: 34.59 شمالاً.

خط الطول: 28.59 شرقًا.

العمق: 31.56 كم.

وقد أورد المعهد أنه سجل ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

كما أفاد مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بشعورهم بالهزة في عدة مناطق، من بينها السادس من أكتوبر وشبرا الخيمة.

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