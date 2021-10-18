انخفاض حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان رسمي)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة: "شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة يوم الثلاثاء أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: