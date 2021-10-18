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"حقوق إنسان البرلمان" تواصل اجتماعتها لليوم الثاني لمناقشة خطة عمل اللجنة

10:02 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
"حقوق إنسان البرلمان" تواصل اجتماعتها لليوم الثاني لمناقشة خطة عمل اللجنة

النائب طارق رضوان

(مصراوي):

واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعاتها، اليوم الاثنين، مع انطلاق أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني مواكبًا مع حدث مهم شهدت فيه مصر تطويرًا تشريعيًا ومؤسسيًا في مجال حقوق الإنسان.

يأتي هذا بعد أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)م، والتي تعد أول استراتيجية وطنية متكاملة في مجالها.

وناقشت اللجنة خطة عملها في إطار توافقي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتأكد من توافق دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة، وفي إطار تنفيذ "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

النائب طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب مصر

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