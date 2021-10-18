أشرف رشاد: صنعنا صنمًا للرياضة اسمه "أبوريدة".. و"مجاهد" لن يكون بعبع للبرلمان

كتب- نشأت علي:

أعلن محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رفع جلسة اللجنة بعد انعقادها أكثر من 4 ساعات، ومنح مهلة للمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تشير لوجود مخالفات مالية وإدارية في اتحاد الكرة.

وقال رئيس اللجنة: "أعطي فرصة لأحمد مجاهد يطلع على طلبات الإحاطة، للرد عليها رسميًا كتابة، وجلسات اللجنة في هذا الشأن متواصلة لمناقشة باقي طلبات الإحاطة، حيث تم مناقشة 12 طلب اليوم من 27 طلب مقدم من النواب".

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه سيتم إحالة جميع المخالفات المثبتة في مستندات للنيابة العامة للتحقيق فيها، قائلا: "المعلومات والأرقام جاءت من أجهزة الدولة الرقابية وغير مقبول أن يتم التشكيك فيها".

وتابع حسين: "لن نقبل أن تدار الرياضة المصرية بصورة فردية ولن نقبل التشكيك ولا الشخصنة، ونطمئن الجميع أنه لا يتم مناقشة تعديل قانون الرياضة خارج مجلس النواب، مع الالتزام بالميثاق الأولمبي وأي قانون دولي وأي معاهد أو اتفاقية صدقت عليها مصر، ونمنح مهلة لأحمد مجاهد يعيد ترتيب أوراقه، ويرد بمستندات، ونرفض الكلام المرسل".

كما أشار إلى أن اللجنة ترفض ما أشار إليه مجاهد في كلمته بخصوص الإشارة لتسخين النواب، قائلا: "نحن نسأل كنواب وليس كقفص اتهام، ولا نقبل مصطلح قفص اتهام".

من جانبه قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية، إن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، لم يقدم أي شيء لصالح الرياضة المصرية، وهو من يدير اتحاد كرة القدم حاليًا وأحمد مجاهد هو الوجه الآخر لأبو ريدة، ينفذ ما يريده.

وتابع رشاد: "أبو ريدة ما أضافه للكرة المصرية صفر، والاتحاد كان يدار في عهده بطريقة شيخ العرب، عشر دقايق وأقلب، والمهندس أحمد مجاهد كمل المحضر أنت، أكثر اجتماع استغرق ربع ساعة، وهناك شهود في الأوساط الرياضية يشهدون على ذلك".

وأردف: "أبو ريدة عين اللجنتين اللتين تم تشكيلهما بعد استقالة مجلسه لإدارة اتحاد الكرة، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، في كل المرات لم يذكر العضوين اللذين معه في عضوية اللجنة الثلاثية حتي مجرد ذكر أدبي، كأنهم مش موجودين".

وواصل الشريف، حديثه عن تدخلات أبو ريدة في اتحاد الكرة مستغلا علاقته بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلا: "هناك أحاديث أن أبو ريدة يستطيع حتى وقف الرياضة المصرية، نوع من المجاملة من أبو ريدة للاتحاد الدولي علي قفا مصر والمصريين".

واستطرد: "نحن صنعنا صنم للرياضة المصرية، الفرق الرياضية تري أن أبو ريدة هو من يدير الاتحاد، وأحمد مجاهد مصر كلها عارفة ان حضرتك وجه آخر لهاني أبو ريدة، تنفذ قراراته وإدارته، والأوساط الرياضية كلها بتقول كدا، وعندي شهود كثر ممكن نجيبهم، وأحمد مجاهد أنا أول مرة ألتقي به".

وقال أشرف رشاد: "طالما أن هناك قاعدة مؤسسية يكون هناك نجاح، لكن طالما هناك شخصنة لا يوجد نجاح، ولا أحمل أبو ريدة كل المسئولية، دا جزء متسلسل، لكن كل الموجودين عارفين أن أبو ريدة هو من يدير الرياضة المصرية وإنه بعبع الفرق المصرية، ولكن لن يكون بعبع لمجلس النواب".

من جانبه، طالب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتحويل هذا الأمر للنيابة العامة، للتحقيق في المخالفات المنسوبة لاتحاد الكرة، والمستندات موجودة.