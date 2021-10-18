جبالي يهنئ أبو شقرة بمنصبها الجديد بالبرلمان الإفريقي.. والنائبة: تتويج لجهود التقارب مع القارة

كتب- نشأت علي:

هنَّأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد فوزها بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي، وهو ما ردت عليه أبو شقرة باعتبار الفوز تتويجًا لجهود الدولة المصرية في الانطلاق نحو القارة.

وقالت أبو شقرة، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين: أشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يتم تتويج جهوده تجاه القارة السمراء، كما اعتبرت الفوز مستحق لمصر، قبل أن توجه الشكر إلى رئيس مجلس النواب، وثمنت جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعمها قياداتها الشابة.

كانت أبو شقرة قد أكدت في تصريحات سابقة، أن هناك جهودًا ملحوظة من الرئيس السيسي في المحافل الإفريقية، وحرصًا على حضور كل الفعاليات الإفريقية والدعم المستمر لقضايا الأشقاء الأفارقة والزيارات المتلاحقة كانت أساس فوزي بهذا المنصب الإفريقي.

وأضافت النائبة أن تطوير العلاقات المصرية- الإفريقية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد البلاد واستمرار التواصل ورفع مستوى العلاقات إلى المستوى الرئاسي والوزاري، كان شاهدًا اليوم خلال عملية الاقتراع على منصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي، مشددةً على أن مصر في قلب إفريقيا وإفريقيا في قلب ووجدان الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا.

ونوهت أبو شقرة إلى أن العلاقات المصرية- الإفريقية منفتحة على بعضها البعض، ونسعى إلى تطويرها إيمانًا بدور مصر الإفريقي، واعتبار القارة السمراء وطنًا للمصريين وجزءًا أصيلًا من موقعها الجغرافي والتاريخي، مشيدةً بمدى الحفاوة والترحيب اللذين ظهرا منذ وصول الوفد المصري إلى جيبوتي؛ للمشاركة في هذه القمة البرلمانية الإفريقية.

ولفتت أبو شقرة إلى أن كل القضايا المصرية عنوان رئيسي في أجندتها التشريعية في البرلمان الإفريقي، مؤكدة أن قضية حماية المرأة من التحرش وعدم تعرضها إلى العنف ضمن أولويات أجندتها التشريعية خلال المرحلة المقبلة.

ووجهت أبو شقرة الشكر إلى القيادة المصرية على منحها شرف تمثيل مصر من خلال الترشح لهذا المنصب، وكذلك الدفع بالشباب في هذه المناصب الدولية، متعهدًا بأن تكون خير ممثل للدولة المصرية في هذا المنصب الجديد.

ووجهت أبو شقرة الشكر إلى كل الدول الإفريقية الأعضاء في البرلمان الإفريقي على شرف نيلها وانتخابها في هذا المنصب، مؤكدًا أن هذا الفوز هو خير تعبير عن قوة العلاقات المصرية- الإفريقية مع الدول الأشقاء في القارة السمراء.

وفازت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي بعد حصولها على 80% من الأصوات مقابل 20% لمرشحة جمهورية مالي.