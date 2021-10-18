محافظ القاهرة: القيادة السياسية لن تقبل بأي تقصير في ملف النظافة

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة مع تكليف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالتواجد مع الشركات التي تتولى نظافة المنطقتين الشرقية والغربية حتى تستكمل هذه الشركات معداتها وتتعرف على الأحياء ولتلافي أي ملاحظات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة اليوم الاثنين.

وقال عبدالعال، إنه القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوى النظافة بالعاصمة وأن هناك جهات مستقلة تقوم بمتابعة مستوى النظافة ورصد المقصرين ومحاسبتهم .

وحث المحافظ المواطنين بالمشاركة بفعالية بمنظومة النظافة وعدم القاء القمامة ومخلفات الهدم في الشوارع ، مؤكدا أن وعي المواطن بأهمية المنظومة ومشاركته فيها هو العنصر الرئيس في نجاحها.

كما شدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة إزالة التعديات على مجرى النيل وأراضي طرح النهر والتي تم حصرها بـ ٩٣٥ حالة تعدي .

وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات على الاسواق بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الاسعار والتأكد من جودة السلع المطروحة للبيع ، كما طالب مدير مديرية التضامن بضرورة التنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لما لها من دور كبير في مساعدة الاجهزة التنفيذية في تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

كما طالب محافظ القاهرة مستثمري منطقة شق الثعبان الذيم لم يوفقوا أوضاعهم حتى الآن بسرعة التقدم للتقنين ، كما طالب رئيس حي طرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بتكثيف الحملات على المتقاعسين عن التقنين وان تقوم لجان الفحص والبت بالاسراع في الاجراءات مشيرا الى أن مشرعات الصرف الصحي والمياه بمنطقة شق الثعبان قد شارفت على الانتهاء .

وشهد الاجتماع تكريم محافظ القاهرة للمهندس أشرف محمد السيد رئيس حي الساحل لجهوده في ترشيد استخدام المياه بالحي ومكافحة رش الشوارع .